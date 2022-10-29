Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 140

После атаки ВСУ при поддержке британцев на корабли Черноморского флота российская сторона не готова гарантировать безопасность прохода судов по «зерновому коридору».

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в письме постпреда России при организации Василия Небензи.

«На фоне этой атаки украинских Вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», — цитирует текст обращения РИА Новости.

Василий Небензя подчеркнул, что подвергшиеся нападению корабли и инфраструктура акватории Севастополя обеспечивали работу гуманитарного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. По словам постпреда, атаку совершили под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой черноморской инициативы.

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В этот же день Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает реализацию соглашений по «зерновому коридору». Причиной был назван проведенный «киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористический акт против кораблей Черноморского Флота (ЧМ РФ) и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“».

Ранее 5-tv.ru сообщил об атаке на Черноморский флот в районе Крыма. В ходе нее российские военные уничтожили девять летательных и семь морских беспилотников.

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