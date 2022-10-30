Как работает «грязная бомба» и какую территорию она накроет при подрыве на Украине

Поражает, как быстро, всего за несколько месяцев, мир дошел до такой ситуации, когда ядерные угрозы звучат просто из каждого утюга. Зеленский требует себе ядерное оружие, Польша требует себе, американцы завезли улучшенные ядерные боеприпасы в Европу.

При том, что ровно 60 лет назад, во время Карибского кризиса, мир заглянул в ядерную бездну. И дальше США и СССР делали все, чтобы снизить накал и не допустить ничего подобного. В последнее десятилетие США начали выходить из соглашений, обострять, и мир докатился до «грязной бомбы» в сердце Европы.

Радует, что на Западе все больше призывов начать, наконец, серьезные мирные переговоры. Чтобы не военные, а дипломаты урегулировали все споры. Так, например, президент Макрон попросил Папу Римского стать посредником, позвонить в Москву и Вашингтон. Еще и книжку подарил с намеком — трактат «О вечном мире» Канта. Кстати, во время Карибского кризиса Папа Римский был как раз одним из миротворцев. К его словам прислушались в США и в СССР.

В американском Конгрессе сначала республиканцы предупредили, что в случае победы на выборах сократят военную помощь Украине. Теперь уже и группа демократов направила письмо лидеру своей партии — президенту Байдену — с призывом усилить дипломатию.

Другой вопрос — успеют ли дипломаты включиться в работу? Что если те силы, которые не хотят мира устроят провокацию небывалых масштабов? Что тогда? Как работает «грязная бомба», какую территорию она испачкает? Узнал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

1992-й год. С территории бывших республик СССР в Россию вывозят тактические ядерные заряды. От Москвы — топливо для АЭС и списание долгов на миллиард долларов. Ракет и оружейного плутония ну Украине больше нет. Но осталось то, что при желании легко можно превратить в самое страшное оружие человечества — три могильника с зараженными отходами, а еще термоядерная установка «Ураган» в Харьковском физтехе, реактор ВВР-М — в киевском НИИ и это не говоря уже о трех действующих АЭС и Чернобыле.

Каждый из этих объектов в случае подрыва может сам стать атомной бомбой. Или источником для получения нужных элементов таблицы Менделеева.

«В результате проведения провокации с применением „грязной бомбы“ Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста», — доложил Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта.

Украина была частью советской ядерной программы. Научный и производственный потенциал — немного, но остался. Начинкой «грязной бомбы» могут быть радиоактивные изотопы самых разных химических элементов. Например, стронция, кобальта, плутония, цезия. Самое страшное, что эти вещества необязательно хранятся в закрытых НИИ или в ядерных могильниках. А даже в медоборудовании и в промышленных приборах. Сколько нужно вещества — не знает никто. Но речь точно идет не о тоннах, а о килограммах. В теории — достаточно упаковать эти элементы в правильной пропорции и поместить в любой боеприпас.

«Материала для этого много не потребуется. Чтобы создать „грязную бомбу“, нужен доступ к радиоактивным материалам и взрывчатке», — рассказал директор Шведского офиса НПО по вопросам ядерных отходов Йохан Сван.

И в этой простоте — бесчеловечность готовящейся провокации.

«Ее можно пронести: в чемодане, в автомобиле. Это не составляет проблемы. Это оружие ядерного терроризма. Самое главное — могут подумать, что взорвался обычный снаряд, как сейчас „прилеты“ со всех сторон», — сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

И мирные жители просто не поймут, что произошло. В отличие от обычного ядерного взрыва — нет характерного грибовидного облака, большой взрывной волны, ослепляющего светового излучения. Но есть выброс изотопов, радиоактивное заражение территории.

«Время, пока радиоактивные вещества будут оставаться опасными, зависит от их концентрации и изотопного состава. Если будут как в Чернобыле цезий и стронций использоваться, то это 300 лет — период полураспада 30 лет, за 300 лет естественным образом все это распадется», — объяснил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Зона отчуждения на десятилетия, зараженные почвы, отравленный воздух. Смертельные заболевания, лучевая болезнь, лейкемия, врожденные патологии у тысяч мирных жителей.

«Когда я был в Чернобыле, мне было 30 лет. К 40 годам я уже был нетрудоспособен, то есть получил инвалидность. В основном диагноз ставили — это сердечно-сосудистые заболевания и, конечно же, онкология», — описал последствия поражения радиацией ликвидатор на ЧАЭС Александр Горошко.

В зависимости от мощности заряда, радиус заражения может достичь 1500 километров. А это значит, что с высокой долей вероятности радиоактивное облако выйдет за границы Украины. В зависимости от розы ветров оно может накрыть не только Россию, но и Польшу, Венгрию, Словакию, Германию и другие европейские страны.

План Киева, разумеется, обвинить Россию. «Грязную бомбу» хотят заложить в муляж нашей ракеты. Что может быть дальше, рассказал бывший гендиректор российской компании Южмаш. Она раньше курировала работу с украинским Южным машиностроительным заводом в Днепропетровске. Именно это предприятие сейчас подозревают в изготовлении «грязной бомбы».

«Украина под видом „Искандера“ хочет направить „Точку-У“ через радиоактивную зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. А дальше вбить эту ракету и предъявить общественности и миру, что ракета несла ядерный заряд, и вызвать соответствующую реакцию», — сообщил бывший гендиректор промышленной группы Южмаш Вячеслав Смоленко.

Алгоритм провокации — не киевское изобретение. Подсмотрели у старших товарищей. В Сирии террористы обвинили правительственные войска в использовании химического оружия (зарина) в 2017 и в 2018 годах. Организация «Белые каски» — ее подозревают в пособничестве боевикам — тут же распространила множество фото- и видеокадров.

Не дожидаясь расследования, американцы нанесли удар «Томагавками» по сирийским военным. Хотя «Белые каски» неоднократно были замечены в постановке фейков. В использовании для съемок детей, которых перекладывали с места на место для эмоционального воздействия на зрителя. А позже была найдена и студия, где провокаторы снимали свои видеодоказательства.

Без «визы» американских спецслужб в Киеве ни шагу. И вряд ли такой масштабный проект, как ядерная провокация, на Украине задумали не посоветовавшись.

«Все эти ядерные физические лаборатории, которые курируются ЦРУ, не существуют сами по себе. Они отчитываются перед грантодателями, коими являются посольство США и то же самое ЦРУ», — рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Подготовка операции с «грязной бомбой» — больше не тайна. Вероятность, что Киев, а точнее Вашингтон, пойдет на очередное военное преступление после предания этих планов огласке — все же ниже, чем раньше.