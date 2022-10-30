Чужой среди своих: как встретили нового премьера Великобритании Сунака

Самый молодой премьер в истории королевства, 42 года и самый богатый! Какие перспективы у политика индийского происхождения?

Надежды на то, что новый премьер-министр Британии вдруг поменяет внешнюю политику королевства, если такие у кого и были, похоже не оправдываются. Риши Сунак оставил в кабинете ключевых министров — иностранных дел и обороны. А сразу после назначения первым делом созвонился с Зеленским и заверил в полной поддержке.

Трасс ушла настолько быстро, что даже ее первую книгу-биографию не успели издать. Авторы спешно переписывают финал, выход в печать отложили на месяц.

Биография Сунака, кстати, гораздо ярче: самый молодой премьер в истории Великобритании, 42 года всего и самый богатый. Состояние оценивают, если в рублях, то в районе 52 миллиардов. Правда почти все эти деньги — приданое его жены.

Сунак уже закатил вечеринку на Даунинг-стрит в честь индийского праздника Дивали — фестиваля тысячи огней. Ведь предки нового премьера родом с Севера Индостана. Согласитесь, картинка говорящая. На его прародине отреагировали с большим и нескрываемым энтузиазмом — прямо танцевали! «Сын индии возвысился над империей», «История сделала круг!» — вот какие заголовки. И по факту это так и есть: приход к власти Сунака — это яркий символ обратной колонизации Великобритании.

Остается удивляться, почему только сейчас премьер-министр такой. В списке богатейших людей королевства первые строчки давно у бизнесменов индийского происхождения. Символ Британии, автоконцерны Land Rover и Jaguar, куплены индийской компанией. Почти вся металлургия у индийских владельцев и так далее, можно долго перечислять. Но для западных элит он по-прежнему чужой среди своих.

«Из Великобритании мы сегодня получили новость о том, что Раши… Раши… Сунук... теперь премьер-министр. Как сказал бы мой брат: „Кто бы мог подумать!“», — сказал президент США Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сумеет ли Индия доминировать над Великобританией и США после назначения Сунака премьером.