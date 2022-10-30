В Генпрокуратуре опровергли требование заблокировать принадлежащий Telegram домен

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 55

Роскомнадзор ограничил доступ к домену коротких ссылок мессенджера Павла Дурова вечером 29 октября. Однако вскоре тот пропал из реестра заблокированных ведомством сайтов.

В Генпрокуратуре опровергли требование заблокировать принадлежащий Telegram домен

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Генеральная прокуратура России не направляла в Роскомнадзор требования заблокировать принадлежащий мессенджеру Telegram домен коротких ссылок t.me. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На текущий момент домен коротких ссылок t.me пропал из реестра заблокированных Роскомнадзором сайтов. В ведомстве также заявили, что блокировка доступа к самому мессенджеру Telegram на территории России на текущий момент полностью исключена.

Как сообщал 5-tv.ru, доступ к принадлежащему Telegram домену был ограничен вечером 29 октября. Причина блокировки не называлась, но в качестве основания в Роскомнадзоре указали статью 15.3 закона «Об информации». Она подразумевает блокировку ресурсов с призывами к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информацией.

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