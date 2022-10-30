«Как вампир выносил мозг»: отец Нюши раскрыл причину расставания дочки с Кридом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 273

Отец Нюши назвал причиной расставания дочки с Кридом тяжелый характер певца

«Как вампир выносил мозг»: отец Нюши раскрыл причину расставания дочки с Кридом

Фото: Instagram* / egorkreed

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Знаменитые исполнители были вместе два года. И, по словам родственника певицы, их отношения были больными.

Отец певицы Нюши (Анны Шурочкиной) Владимир Шурочкин рассказал, почему на самом деле дочка рассталась с коллегой Егором Кридом (Егором Булаткиным). По его словам, роман был красив лишь на публике, но на самом деле отношения были больными.

Встречаться Нюша с Кридом стала в 2014 году. На тот момент ей было 23 года, ему — 19 лет. Молодые и со взрывным характером. Крид был капризным парнем и, по словам Шурочкина, ужасно вел себя с его дочерью.

«Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор как вампир выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо», — отметил Шурочкин в беседе с aif.ru.

При этом он отметил, что не подозревал Крида в какой-либо меркантильности. Если его дочери было хорошо с артистом, то мнение окружающих для них не должно быть помехой. Вместе с тем уверен Шурочкин, что когда в паре два творческих человека, это всегда тяжело. Если женщина занимается, к примеру, музыкой, то ее должен уравновешивать мужчина из другой сферы деятельности.

«Егор — безусловно, талантливый хороший парень. Он состоялся как артист. Но я не одобрял его отношений с моей дочерью. И Аня тоже постепенно поняла, что у них ничего не могло быть», — заключил отец певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего может рухнуть брак певицы Нюши.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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