Шукшина спустя годы страданий наконец обрела жилье в центре столицы

Теперь актриса может заняться покупкой декора и готовиться к новоселью. Тем более, что у нее есть несколько квартир на выбор.

Мария Шукшина отсудила две роскошные квартиры в центре Москвы. Как рассказывает издание 7Дней.ru, актриса приобрела завидную недвижимость еще пятнадцать лет назад: дом возводился на средства пайщиков (будущих квартирантов).

Стройка была окончена в 2014 году (а должна была в 2007-м), но все эти годы Мария Шукшина не могла оформить регистрацию на право владения недвижимостью. В конечном итоге терпение звезды лопнуло — она подала в суд.

Спустя несколько тяжелых судебных заседаний, Марии Шукшиной удалось отсудить две из трех квартир. Запрос актрисы удовлетворен — она может смело планировать ремонт, покупать предметы декора и готовиться к новоселью.

К слову, новообретенная (или вернувшаяся) недвижимость Шукшиной стоит весьма дорого. По общедоступным данным, квартиры звезды в общей сложности стоят 200 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Игорь Петренко задолжал алиментов детям от Екатерины Климовой на шесть миллионов рублей.