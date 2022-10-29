Рекордные алименты: Игорь Петренко задолжал детям от Климовой 6 миллионов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 593

Игорь Петренко должен детям от Климовой алименты в размере 6 миллионов рублей

Рекордные алименты: Игорь Петренко задолжал детям от Климовой 6 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Знаменитый актер имел право обратиться в суд и снизить размер выплат, однако предпочел делать вид, что не знает о долге.

Актер Игорь Петренко задолжал огромную сумму невыплаченных алиментов своей супруге Екатерине Климовой. Сейчас актер числится на сайте судебных приставов. О колоссальном долге актера сообщило издание KP.RU.

Звездная семья распалась восемь лет назад после десяти лет брака. У актеров осталось двое общих детей — сыновья Матвей и Корней. Климова и Петренко решили заключить нотариальное соглашение о выплате фиксированных алиментов. Таким образом, размер выплат на детей составил 1/3 доходов Петренко.

Однако Петренко решил побить все рекорды и накопить огромный долг. Сейчас за актером числится задолженность больше шести миллионов рублей. Актер выплачивать не торопится: за прошлый месяц долг уменьшился лишь на 91 тысячу 813 рублей.

Судебное заседание по неплательщику запланировано на 14 ноября. Предположительно, актеру запретят выезд за рубеж.

Журналисты пытались связаться с актером, но он сообщил, что не в курсе сложившейся ситуации.

«Ничего не знаю!» — ответил Петренко.

После развода с Екатериной Климовой у актера родилось еще три ребенка. Российская актриса Кристина Бродская подарила ему троих дочек. В связи с изменениями доходов Петренко мог обратиться в суд для снижения размера выплат на старших детей. Отмечается, что артисту придется заплатить по счетам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд российского шоу-бизнеса избегает уплаты алиментов на детей.

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