«Сложно платить за коммуналку»: почему Веденеева может потерять жилье в Европе

Продавать квартиры в Риге и на юге Франции ведущая, несмотря на все трудности, не собирается.

Антироссийские санкции обострили проблемы для россиян, которые владеют недвижимостью за границей. Актриса Татьяна Веденеева рискует потерять две европейские квартиры, так как у нее нет возможности оплачивать счета за коммунальные услуги, передает «МК». Звезда владеет жильем в Латвии и Франции. В Риге у Веденеевой — квартира, доставшаяся ей по наследству, а на Лазурном берегу — апартаменты, которые актрисе подарил экс-супруг Юрий Бегалов.

«У меня есть счет: пока деньги там не закончились, я могу оплачивать коммуналку за эти две квартиры. Когда закончатся средства, возникнет большой вопрос: что делать дальше?» — призналась ведущая.

Приехать в Европу у звезды возможности пока тоже нет: плотный график съемок и отсутствие выходных.

«Я большую часть времени в Москве провожу. У меня, например, утром — репетиция, а вечером — спектакль. В ноябре пока у меня запланирован только один выходной. И то, думаю, отберут в конечном счете», — рассказала она.

Расставаться со своей европейской недвижимостью актриса не намерена. Татьяна Вениаминовна уверена, что подобная ситуация не может длиться вечно. А на вопрос, как же ей все-таки удалось обзавестись таким имуществом, Веденеева прямо пояснила ситуацию.

«Никто не думает о том, что в конце 1990-х годов купить квартиру на главной набережной в Ницце было гораздо дешевле, чем в Москве на Остоженке с видом на проезжую часть. И масса людей этим воспользовалась. У моего водителя есть квартира в Болгарии на берегу моря, у моей подруги тоже… Не какие-то роскошные апартаменты — обычное жилье», — заявила 69-летняя телеведущая.

Татьяна Вениаминовна также рассказала, что интерес россиян к покупке квартир в Прибалтике дал стимул местному рынку жилья развиваться. Цены начали расти. Однако после введенных ограничений и запретов для России в Европе, начался упадок — квартиры покупать стало некому.

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