Оговорка по Альцгеймеру? Джо Байден перепутал количество штатов США

|
Анна Свотина
Анна Свотина 1 400

Fox News: Джо Байден перепутал количество штатов в США и сказал, что их 54 вместо 50

Оговорка по Альцгеймеру? Джо Байден перепутал количество штатов США

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Американские СМИ резко раскритиковали главу государства за очередную скандальную оговорку.

Американский президент Джо Байден снова «поймал волну». 79-летний политик отправился в Пенсильванию, где на этот раз пополнил копилку своих оговорок новой «крылатой цитатой».

По сообщениям американского телеканала Fox News, Байден решил похвалиться успехами своей партии в вопросах защиты законопроекта о доступном медицинском обслуживании. В стране он известен как Obamacare. Активная позиция демократов четыре года назад принесла им большинство мест в конгрессе.

«Мы побывали в 54 штатах», — гордо заявил президент Байден.

Читайте также

«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов

Была ли это оговорка в пылу хвалебной речи или тайное желание главы Белого дома — истинная причина так и осталась загадкой. Как и те невидимки рядом с Джо Байденом, которым он регулярно пытается пожимать руки. Кстати, в США всего 50 штатов и один федеральный округ Колумбия.

Ранее 5-tv.ru писал, как западные политики формируют тотальное неуважение к себе.

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
61.53
0.17 61.13
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 октября

Последние новости

13:06
Мирошниченко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» в канун юбилея
12:44
Оговорка по Альцгеймеру? Джо Байден перепутал количество штатов США
12:26
«Такая блондинка с синяком под глазом»: Мастеркова о детстве с отцом-алкоголиком
12:09
Число погибших в давке в Сеуле россиян выросло до четырех
11:52
Шукшина спустя годы страданий наконец обрела жилье в центре столицы
11:35
«Сложно платить за коммуналку»: почему Веденеева может потерять жилье в Европе

Сейчас читают

Слезы счастья: отец вернувшегося из плена ВСУ бойца расплакался, увидев сына
Провал ВСУ: хроника отражения крупнейшей атаки на Севастополь после начала СВО
«Я знаю, кто это сделал»: подруга Инны Выходцевой раскрыла детали исчезновения
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика