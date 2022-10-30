Оговорка по Альцгеймеру? Джо Байден перепутал количество штатов США

Американские СМИ резко раскритиковали главу государства за очередную скандальную оговорку.

Американский президент Джо Байден снова «поймал волну». 79-летний политик отправился в Пенсильванию, где на этот раз пополнил копилку своих оговорок новой «крылатой цитатой».

По сообщениям американского телеканала Fox News, Байден решил похвалиться успехами своей партии в вопросах защиты законопроекта о доступном медицинском обслуживании. В стране он известен как Obamacare. Активная позиция демократов четыре года назад принесла им большинство мест в конгрессе.

«Мы побывали в 54 штатах», — гордо заявил президент Байден.

Была ли это оговорка в пылу хвалебной речи или тайное желание главы Белого дома — истинная причина так и осталась загадкой. Как и те невидимки рядом с Джо Байденом, которым он регулярно пытается пожимать руки. Кстати, в США всего 50 штатов и один федеральный округ Колумбия.

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