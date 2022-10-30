Тоска по прошлому: Меган Маркл носит браслет от бывшего мужа

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 739

Elle: Маркл хотела приобщиться «к клубу владельцев браслета «Love»

Тоска по прошлому: Меган Маркл носит браслет от бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Cbs

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Женщина носит украшение везде. И даже на похороны королевы Елизаветы II.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оставила себе подарок от бывшего мужа Тревора Энгельсона. Речь идет о браслете Love, у которого есть своя тайная история. В конце шестидесятых итальянский ювелир Альдо Чипулло вдохновился поясом целомудрия и создал украшение. Оно крепится двумя половинами и защелкивается миниатюрной отверткой. Таким образом подчеркивается серьезность любовного аспекта.

«Неудивительно, что Меган Маркл также хотела приобщиться «к клубу владельцев браслета «Love», поэтому Тревор подарил своей невесте этот браслет (6 300 долларов) перед их свадьбой в 2011 году. К слову, Меган надела этот браслет не только на их свадебную церемонию, но и носила каждую серию в «Форс-мажорах», пишет издание Elle.

Сейчас герцогиня замужем за другим, а фанаты задаются вопросом, зачем Маркл хранит память о бывшем супруге. К слову, она надевает браслет везде: от похорон королевы Елизаветы II, до детских праздников.

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания Меган Маркл.

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