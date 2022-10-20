«Будто стала проституткой»: Меган Маркл вспомнила начало своей карьеры

Герцогиня Сассекская призналась, что ради оплаты счетов приходилось идти на жертвы. Она надеется, что дочь не повторит этой ошибки.

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл заявила, что порой чувствовала себя дамой легкого поведения в начале карьеры в шоу-бизнесе, пишет DailyMail. Чтобы оплатить счета, ей приходилось соглашаться на любую работу, а понятие «любая работа» в этой сфере нередко связана с раздеванием. Так, попав в команду шоу «Сделка или нет» («Deal или No Deal»), Маркл оказалась предельно далека от образа герцогини Сассекской.

Роль сотрудницы проекта, коей в нулевых была и жена принца Гарри, сводилась к позированию в сексуальном наряде с чемоданчиком в руках. Надо было улыбаться, кокетничать, строить глазки… Все это заставляло Маркл сильно переживать — она знала, что находится не на своем месте, но бросить прибыльное шоу тоже не могла. Неудивительно, что при таких фактах биографии королевская семья Британии оказалась не в восторге от невесты Гарри.

«Как я чувствовала себя в то время?.. Будто стала проституткой. Да, меня будто подводили к конкретному образу, который можно описать одним словом „*****“», — заявила 41-летняя герцогиня.

Меган Маркл выразила сожаление, что вычеркнуть некоторые решения из своей истории жизни невозможно. Она надеется, что младшая дочь Лилибет Диана не повторит ошибки, не станет жертвой сексуальной объективации, унижающей женщину. Актриса желает наследнице стремиться к знаниям, гордиться своими образованием и достойной карьерой.

Стоит отметить, другие бывшие работницы «Сделки» не в один голос соглашаются с Маркл. Бывшая ее коллега Клаудия Джордан раскритиковала Меган, заявила, что ко всем девушкам относились уважительно, а работа в шоу открыла для них безграничные возможности. Так, сама Джордан в будущем попала в другие крупные проекты, на глянцевые обложки и даже провела конкурс «Мисс Вселенная 2009», за которым наблюдали полмиллиарда зрителей.

«Не хило для проститутки?» — съязвила женщина.

Как отметила Джордан, она не осуждает Меган Маркл за ее мнение, ведь оно субъективно. Но защитить команду «Сделки» она посчитала своим долгом. Ведь заявления герцогини могут поставить в неловкое положение и привести к большим проблемам всех сотрудников, в том числе и ведущего шоу Хоуи Мэндела, который никогда не позволял себе лишнего.

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