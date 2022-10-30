«Прям взбесило»: за что Карина Кросс осудила Вики Одинцову

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9

Карина Кросс недовольна поведением Вики Одинцовой на съемках шоу в Африке

«Прям взбесило»: за что Карина Кросс осудила Вики Одинцову

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая блогерша считает поведение Одинцовой неприемлемым.

Блогер Карина Кросс осудила модель Вики Одинцову за привлечение излишнего внимания к своей персоне. По словам блогера, Одинцова пытается оказаться в эпицентре любого события. О разладе между девушками сообщило издание Starhit.

Карина Кросс и Вики Одинцова участвуют в съемках шоу на одном из федеральных каналов. Съемки шоу проходят в Африке, а обстановка между участниками накалена до предела из-за сложных испытаний и невыносимых условий.

Предположительно, в ходе выполнения очередного сложного задания Карине Кросс не понравилось поведение модели.

«Вики очень любит концентрировать внимание на себе. Для меня это очень глупо. Меня это прям взбесило. Потому что это раздражает — стоять и делать вид, мол, не чувствуешь, чем пахнет. Ну это бред какой-то!» — возмутилась блогер.

Вики Одинцова является опытным участником проекта. В напряженных условиях съемок конфликты между участниками команды неизбежны. Но модель научилась спокойно реагировать на коллег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вики Одинцова поругалась с актрисой Светланой Пермяковой из-за еды. Модель рассказала, что не обращает внимания на звезду «Интернов», которая пытается занять позицию лидера и делает глупые предложения команде.

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