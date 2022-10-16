Голод в Африке: Светлана Пермякова и Вики Одинцова не могут поделить еду

Модель Одинцова не собирается делиться едой с Пермяковой.

Актриса Светлана Пермякова принимает участие в шоу на одном из федеральных каналов. Съемки шоу проходят в Африке, а участникам приходится выполнять сложные испытания в невыносимых условиях, чтобы доказать поклонникам, кто из них лучший из лучших.

В такой напряженной атмосфере конфликты неизбежны. Вот и в команде Пермяковой обстановка продолжает накаляться из-за того, что актриса стремится занять позицию лидера. Разлад у Пермяковой случился с моделью Вики Одинцовой, сообщает StarHit.

Еда — самое желанное для участников проекта. Одинцову категорически не устроило отношение Пермяковой к еде, которое та высказала на коллективном собрании. Актриса предложила откладывать часть еды в «общак», чтобы после готовить из нее дополнительные блюда.

«Света со своим „общаком“ уже надоела, если честно. Я уже просто не обращаю на это внимания. Делайте что хотите. Я получаю свою долю и делаю с ней что хочу. Ну, серьезно, вытаскивать из буррито два кусочка лука, чтобы что с ними сделать? В суп добавить?» — высказалась Одинцова.

Ссоры на проекте влияют на состояние участников. У некоторых из-за разладов в коллективе буквально опускаются руки. Так, конфликт Вячеслава Малафеева и Става Ярушина привел к тому, что Ярушин провалил задание и вылетел из шоу.

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