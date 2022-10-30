«Без фильтров»: дочь-бодибилдерша Шукшиной похвасталась фигурой в белье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 730

Дочь-бодибилдерша Шукшиной Анна Трегубенко опубликовала фото в кружевном белье

«Без фильтров»: дочь-бодибилдерша Шукшиной похвасталась фигурой в белье

Фото: Instagram* / anna__shukshina

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Единственная наследница знаменитой актрисы несколько лет назад серьезно увлеклась силовыми тренировками.

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко продолжает шокировать подписчиков трансформациями своего тела. На этот раз 33-летняя наследница знаменитости, увлекшаяся некоторое время назад бодибилдингом, опубликовала в соцсети фото в кружевном боди.

На снимке она позирует рядом с зеркалом в черном боди, демонстрируя накачанные бедра, плечи и бицепсы. Заметно, что девушке доставляет удовольствие собственное отражение.

«Без фильтров», — прокомментировала Трегубенко фото.

Дочь-бодибилдерша Шукшиной выложила фото в кружевном бельеДочь-бодибилдерша Шукшиной выложила фото в кружевном белье. Фото: Instagram* / anna__shukshina

Об увлечении единственной дочери Шукшиной силовым спортом стало известно несколько лет назад. Девушка не скрывала своего нового образа жизни и делилась с подписчиками программами тренировок. К примеру, на одном из видео она показала, как тренируется с помощью деревенского колодца — набирает воду, а заодно и мышечную массу.

Стоит отметить, что Трегубенко уже может похвастаться серьезными достижениями в выбранном виде спорта. Так, в этом году она выступила на кубке Московской области по пауэрлифтингу и заняла третье место в абсолютном зачете среди женщин — неплохо для первых соревнований.

Дочь Шукшиной родилась в первом браке актрисы с однокурсником Артемом Трегубенко. От второго супруга Алексея Касаткина знаменитость в 1997 году родила сына Макара, а в третьем браке с юристом Борисом Вишняковым — близнецов Фому и Фоку, которым сейчас по 17 лет. У самой Анны Трегубенко в 2014 году родился сын Вячеслав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шукшина спустя годы отсудила две роскошные квартиры в центре Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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