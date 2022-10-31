Тяжесть смирения и концентрация: китайский совет дня на понедельник, 31 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 31 октября?

В понедельник будет тяжко: выползать на работу, приводить в порядок мысли и дела. Энергии дня будут всячески мешать простому и эффективному продвижению вперед. С этим стоит смириться и не лезть на рожон почем зря.

Совет дня: займитесь в понедельник любыми, не требующими особой концентрации делами. Повседневная деятельность подойдет лучше всего. Это не тот день, когда надо планировать подвиги, восхождения на Эверест и прочие очень важные дела.

Предостережение дня: будьте в этот понедельник максимально внимательны и аккуратны на дорогах. Не занимайтесь экстремальными видами спорта и развлечений, не рискуйте. Энергии дня могут принести неприятности и травмы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.