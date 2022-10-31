В СКЦ согласовали план движения 16 судов по «зерновому коридору» в Черном море

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Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Решения, принятые Украиной, Турцией и ООН без представителей Москвы, ни к чему нашу страну не обязывают.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море! Об этом заявили в Совместном координационном центре (СКЦ)

Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. СКЦ в Стамбуле оповестил об этом Россию.

Шесть кораблей уже вышли из украинских портов в Южном, Черноморске и Одессе. Но пока они не вошли в гуманитарный коридор — так называемый «зерновой коридор».

Россия официально уведомила СКЦ в Стамбуле о приостановке участия в зерновой сделке

Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота. Как рассказали в Минобороны, они обеспечивали безопасность гражданских сухогрузов.

Теперь все принятые без участия России решения о движении судов с зерном нашу страну ни к чему не обязывают.

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