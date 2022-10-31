Россия официально уведомила СКЦ в Стамбуле о приостановке участия в зерновой сделке

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Игорь Рязов
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Минувшим днем Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море по «зерновому коридору». Власти РФ подчеркнули, что принятые без их представителей решения ни к чему не обязывают.

Россия официально уведомила СКЦ в Стамбуле о приостановке участия в зерновой сделке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Российская сторона официально оповестила Совместный координационный центр (СКЦ) на заседании в Стамбуле о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Мы приостановили участие и официально об этом в СКЦ довели. Принятые решения без нас (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — цитирует слова собеседника издание.

О том, что заседание СКЦ состоялось также сообщили в представительстве ООН при центре. Помимо приостановки участия России в зерновой сделке, обсуждалась постановка на паузу проведения инспекций на неопределенный срок. При этом Россия намерена продолжить диалог с ООН и делегацией Турции, добавили в представительстве.

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Днем 30 октября появились сведения, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в рамках зерновой сделки. Предполагается, что они пройдут по «зерновому коридору» в понедельник, 31 октября.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке. В МИД РФ подчеркивали, что решение об этом может быть принято только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совбеза ООН.

Причиной приостановки участия России в зерновой сделке стала террористическая атака беспилотников ВСУ на боевые корабли Черноморского флота и гражданские суда. В Минобороны РФ подчеркнули, что она была осуществлена под руководством представителей Великобритании.

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Экспертиза показала, что БПЛА были запущены в Одессе, двигались по безопасному «зерновому коридору», после чего атаковали суда в Одессе. Координаты движения одного из дронов показали, что он мог быть запущен с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад использует приостановку Россией зерновой сделки, чтобы прикрыть собственные агрессивные действия и однобоко выставить Москву главным виновником ситуации. Рассуждением на этот счет поделился политолог Константин Кошкин.

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