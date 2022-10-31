«Такое горькое разочарование»: Почему не сложилась личная жизнь Натальи Варлей

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему большую часть времени актриса проводит без родственников, в компании питомцев.

Эксклюзивное интервью Натальи Варлей! Как звезда «Кавказской пленницы» получила серьезную травму и едва не погибла во время репетиции? Кого кинодива обвинила в харассменте? Почему не сложились три брака актрисы? И чем главная красавица советского кино занимается сейчас? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В свои 75 Наталья Варлей все та же «комсомолка, спортсменка и просто красавица». Несмотря на всенародную любовь, звезда советского экрана ведет закрытый образ жизни. Избегает встреч с поклонниками и почти не дает интервью. Но для нашей программы актриса сделала исключение.

«Что такое поклонники? Те люди, которым нужно сделать селфи и потом выложить: „Вот Варлей, смотрите, какая она стала, а вот она была“», — считает актриса.

Варлей не стесняется возраста. Говорит: он ей даже к лицу! Актриса никогда не делала уколы красоты, а тем более пластику. Сохранять привлекательность ей помогают народные средства!

«Желательно хорошо выспаться. Очень хорошо помогает с утра маска из холодной сметаны», — рассказала Наталья Варлей.

Звезда долгое время не снималась в кино. Варлей говорит: не было интересных ролей. Но недавно она согласилась на работу в сериале «Не дождетесь».

«Моя героиня ломает шейку бедра. Провести всю свою роль в инвалидной коляске — это не очень приятное для меня занятие», — высказалась артистка.

Наталья Варлей вспоминает: в молодости она и сама едва не осталась калекой. Однажды на репетиции в театре погас свет. И актриса упала в оркестровую яму.

«Я пахом ударилась об угол колонки. У меня был компрессионный перелом тазобедренного сустава. Я упала на голову. Конечно, у меня было смещение шейных позвонков, конечно, я потеряла сознание», — вспоминает актриса.

Из-за травмы у нее начались проблемы с ногами. Нужна была операция.

«Я поняла, что я уже ходить не могу, боли такие. Они сами мне позвонили, говорят: „Ну что, созрела ножка-то?“ Я говорю: „Созрела“», — поделилась звезда.

После операции Варлей пересмотрела отношение к здоровью. Сейчас актриса делает зарядку каждый день и старается двигаться как можно больше.

«Я хожу со скандинавскими палочками. Это тоже замечательно совершенно. У меня есть велотренажер», — сказала Наталья Варлей.

В свободное время Наталья пишет. Несколько лет назад артистка выпустила автобиографию, в которой честно рассказала о карьере и о тех, кого любила.

Первый брак артистки с режиссером Николаем Бурляевым продлился всего год. Вторым мужем Варлей стал сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Семейную жизнь разрушили вредные привычки Владимира. А когда звезда забеременела, он стал изменять ей с балериной Натальей Егоровой.

«Такое горькое разочарование. Жизнь тоже преподает уроки», — считает актриса.

Егорова, которая стала второй женой Тихонова и родила ему ребенка, всю жизнь соперничала с артисткой.

«Здесь же ситуация обоюдная. Я простила, а человек, который затаил на меня злобу, он не вернулся к нулевому отсчету», — уточнила Наталья.

А после смерти Тихонова кто-то распустил слухи, что на самом деле вовсе не Владимир был отцом сына Варлей, а Константин Райкин. Все это больно ранило актрису.

«Я понимаю, что гадость-то продолжается. Это уже, конечно, очень больно и обидно», — сказала звезда кино.

«У нас очень много мерзавцев в актерской среде, которые пытаются на слухах и сплетнях сделать себе имя. Я никогда не поверю, что Наталья Варлей могла бы, понимаете, с Райкиным», — высказал мнение светский журналист Денис Сорокин.

Много лет Варлей терпела козни недоброжелателей. Они приписывали ей несуществующие романы, обвиняли в недостойном поведении. Тогда актриса рассказала публике, что отказала даже самому Гайдаю, когда он к ней приставал.

«Повернулся и попытался меня поцеловать. В одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера», — рассказала артистка.

«Наталья Варлей — женщина очень непростая. К ней на хромой козе не подъедешь, и она не стала бы ходить налево-направо», — считает журналист Сорокин.

«Не только комсомолка и красавица»: Варлей рассказала о забытых ролях в кино

В 1985 году Варлей родила второго сына Александра. Имя отца артистка не стала разглашать. А вскоре она снова вышла замуж за бизнесмена Владимира. Пара даже обвенчалась. Но и это не спасло их брак. Сейчас актриса живет одна. Наталья переживает за сыновей, говорит, что Василий развелся с супругой, а младший сын даже не собирается жениться.

«Я говорю: „Саш, ну дай мне возможность понянчить внуков“. Он говорит: „Я напишу в интернете, что мама хочет внуков“», — поделилась Варлей.

Единственный внук звезды Евгений живет в Италии. Молодой человек работает в ресторане.

«Он там работает и как управляющий, и как бариста, и как повар, и как официант, и как снабженец», — уточнила Наталья Владимировна.

Актриса редко видится с родными. Они приезжают в основном по праздникам. Все остальное время Наталья проводит в компании своих питомцев. У нее около двадцати кошек!