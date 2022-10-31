Кредитные каникулы для мобилизованных действуют и после увольнения из армии

Кредитные каникулы для мобилизованных россиян будут действительны еще 90 дней после демобилизации военнослужащего. Об этом заявил член Ассоциации юристов России Никита Филиппов. По его словам, призванные в рамках частичной мобилизации люди могут требовать от банков или МФО остановить выплаты по ипотечным и потребительским кредитам.

«В льготный период включаются дни нахождения мобилизованного в больнице, госпитале, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО. Заемщик сам определяет первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 сентября 2022 года», — приводит его слова «Российская газета».

Эксперт отметил, что заемщик может разными способами заявить о приостановке выплат. Например, даже по мобильной связи, в случае раскрытия кредитором своего номера телефона. В сопровождении с требованием следует приложить документы для подтверждения участия в СВО.

«Кредитору разрешили запрашивать сведения в Минобороны и ряде иных органов. Если требование направляет член семьи, этот статус нужно подтвердить документально. Кредитор должен рассмотреть требование максимум за 10 дней», — объяснил юрист.

Помимо этого Филиппов рассказал, что на весь предоставленный льготный период все платежи по ипотеке полностью приостанавливаются. В других случаях на остаток основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной суммы потребительского кредита в момент обращения за каникулами.

После того как кредитные каникулы кончатся, все начисленные, но неуплаченные проценты входят в основной долг, а кредитный срок продлевается так, чтобы регулярность и сумма выплат не поменялись.

Специалист посоветовал подавать заявление в тот же день, когда была получена повестка. После его можно дополнить выпиской решения из протокола заседания призывной комиссии по мобилизации. Если мобилизованный гражданин уже в воинской части или в зоне боевых действий, то он может совершить звонок в банк на номер, который указан в кредитном договоре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закреплении права россиян на кредитные каникулы на законодательном уровне.