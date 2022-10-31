ВС РФ за сутки уничтожили порядка 500 военных ВСУ и пресекли шесть попыток прорыва

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Лев Пророков
Лев Пророков 238

Боевики ВСУ по-прежнему продолжают отправлять своих военнослужащих в атаку на позиции российской армии, раз за разом терпя поражение и неся большие потери.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo bagmut

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Успешные удары ВС РФ по военной и энергетической инфраструктуре Украины не оставляют киевскому режиму шансов на успех. Однако боевики ВСУ по-прежнему продолжают отправлять своих военнослужащих в атаку на позиции российской армии, раз за разом терпя поражение и неся большие потери.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские военные предприняли попытки атаковать позиции ВС РФ на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлении. В результате были уничтожены порядка 500 бойцов ВСУ, танки, бронемашины, техника, а все атаки противника — отражены.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», — сказал Конашенков, комментируя попытку прорыва украинских националистов на николаево-криворожском направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли ряд точечных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Это было сделано после того, как киевский режим и его западные кураторы совершили атаку на порт Севастополь при помощи беспилотников по установленному зерновому коридору. В результате случившегося Россия вышла из зерновой сделки.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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