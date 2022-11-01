Типы женской дружбы: какие вы подруги

Найти настоящую подругу — задача не из легких. Она должна уметь хранить секреты, поддерживать в трудную минуту, разделять твои интересы. Обычно обзавестись подругами легче в детстве, когда вы веселы и беззаботны. Вот только не растерять подруг до старости тоже надо постараться. Дружба — это отношения, в которые надо вкладываться. Издание Сибкрай.ru выделило несколько типов женской дружбы.

Если вы с подругой родные души, которые постоянно рядом, то ваш тип дружбы — «сестры». В таких отношениях нет ведущего и ведомого, всегда можно найти компромиссы. Такие подруги являются авторитетом друг для друга, четко и слаженно работают в команде.

Если в дружбе появляется иерархия и одна из вас становится главной — это модель женской дружбы «мать-дочь». Одна из подруг с радостью изливает свои проблемы, а вторая — делится советами, наставляет и поучает. При этом первая знает точно, что ее не отругают и не перестанут любить. Такие отношения очень уютные, гармоничные и взаимные, но имеют и скрытые стороны. Например, это может время от времени надоедать «мамочке».

Дружба двух рациональных и материалистичных девушек складывается в модель «прокурор — адвокат». Такие отношения не похожи на семейные, в них подруга не постесняется указать на твои ошибки. Всегда будет рассматривать ситуацию с двух сторон: если ты права — похвалит, если виновата — отругает. Такие отношения ценны тем, что тебе всегда вовремя смогут «вправить мозг» и сказать правду.

Дружба «попутчиц» основана на психологическом феномене. «Эффект попутчиков» заключается в том, что людям бывает проще открыться чужому человеку, выдать все свои проблемы и секреты за пять минут, не боясь осуждений. Если две девушки могут не общаться годами, а после встречаться и болтать без умолку, то в основе их отношений лежит подобный эффект. Плюс такой дружбы в том, что ей не страшны время и расстояние.

Не только в любовных, но и в дружеских отношениях, один может боготворить другого. Дружба по модели «муза — творец» подразумевает то, что одна подруга более успешная и талантливая, а вторая ей восхищается. Если это не история «страшной подружки», которая постоянно остается в тени, а здоровая дружба, при которой девушки поддерживают друг друга и вместе растут, то это крутые и мотивирующие отношения.

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