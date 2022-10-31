Бизнесмен Олег Тиньков отказался от гражданства РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Банкир сообщил о своем решении в соцсети, опубликовав соответствующий официальный документ.

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от гражданства РФ

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Основатель и экс-владелец «Тинькофф Банка» Олег Тиньков больше не является гражданином РФ. Об этом он сам сообщил в соцсети, опубликовав фото справки с датой 26 октября.

«Я принял решение отказаться от российского гражданства», — прокомментировал снимок предприниматель.

В марте Тиньков попал в опубликованный Великобританией санкционный список из 59 российских и белорусских компаний и физических лиц. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, избавились от всей своей доли в компании. При этом держателем примерно 35,08% акций компании стала группа «Интеррос».

В августе стало известно, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в отношении Олега Тинькова и компании Meta* о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Тина Канделаки уличила свою бывшую подругу Ксению Собчак во лжи насчет израильского паспорта.

* — признана экстремистской и террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

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