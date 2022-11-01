Благое дело: Владимир Пресняков направит весь гонорар с концерта участникам СВО
Владимир Пресняков направит весь гонорар со своего сольного концерта участникам СВО
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Поклонники благодарны знаменитому певцу за неравнодушие и переживания за судьбу Родины.
Певец Владимир Пресняков на своем сольном выступлении в «Крокус Сити Холле» сообщил, что направит полученный за него гонорар участникам спецоперации по защите Донбасса. Билеты на концерт артиста приобрели около семи тысяч зрителей. О материальной помощи Преснякова российским военным пишет сайт KP.RU.
Певец задал тон всему концерту своим заявлением. Он вышел на сцену, чтоб поздороваться с поклонниками, и перед началом выступления сообщил о том, что весь гонорар будет направлен участникам СВО.
«Я приветствую каждого — каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой — и это благодаря вам», — сказал Пресняков.
Такое приветствие зал встретил мощными аплодисментами. Поклонники Владимира Преснякова-младшего и после концерта были переполнены эмоциями. Фанаты поделились с журналистами радостью того, что сделали маленький вклад в большую помощь российским ребятам, которые сейчас находятся на поле боя.
«Конечно, запомнится именно это выступление тем, что все деньги будут перечислены на нужды участников спецоперации — очень верный поступок», «Обрадовалась, что деньги, которые наша семья отдала за билеты пойдут на доброе дело», — рассказывали посетители концерта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Владимир Преснякова певица Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального шоу на фоне слухов об эмиграции в США.
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