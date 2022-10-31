Жителей «Нового Колпино» в Петербурге эвакуируют из-за взрыва

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 795

Предположительно, его эпицентр располагается на территории, расположенной неподалеку от автобазы.

Фото, видео: ВКонтакте / Колпино в Подслушано; ВКонтакте / Улица ЗАГОРОДНАЯ | СЕВАСТЬЯНОВА | НОВОЕ КОЛПИНО / Егор Лобанов; 5-tv.ru

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Жителей жилого комплекса «Новое Колпино» в Петербурге эвакуируют из-за взрыва. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что около десяти часов вечера жители Колпинского района услышали взрыв. Предположительно, его эпицентр располагается на территории, расположенной неподалеку от автобазы. Комментаторы пишут о сильном запахе газа в воздухе.

Как сообщил источник 5-tv.ru, взорвалась труба, подводящая газ к новому ЖК. При этом взрыв был такой силы, что у многих припаркованных во дворе жилого комплекса автомобилей выбило окна.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.

ОБНОВЛЕНИЕ 1 ноября 00:15: Как стало известно 5-tv.ru, хлопок раздался во время плановых испытаний газопровода под давлением. В результате никто не пострадал, хотя ЖК «Новое Колпино» и находится всего в 180 метрах от места инцидента. Повреждения получили только стоявшие на улице автомобили. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

РИА Новости сообщило со ссылкой на экстренные службы, что из-за разгерметизации подземного газопровода образовалась воронка диаметром 15 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге загорелся памятник архитектуры — дом Фокина на Мясной улице.

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