История в огне: в Петербурге загорелся памятник архитектуры — дом Фокина

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В Санкт-Петербурге загорелся памятник архитектуры дом Фокина

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Петербурге в эти минуты огонь уничтожает памятник архитектуры. Пожар вспыхнул в доходном доме Фокина на Мясной улице.

На месте уже работают пожарные расчеты. Сведений о пострадавших нет. По словам очевидцев, огонь распространялся изнутри здания. Чтобы добраться до очага, спасателям пришлось снять строительную сетку и листы с окон.

Доходный дом Фокина является историческим памятником архитектуры XIX века. В настоящее время он уже давно заброшен. Здание признали аварийным и расселили ещё в 2005-м году.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как в Петербурге обрушился фасад бывшего здания завода «Красный треугольник».

 

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