История в огне: в Петербурге загорелся памятник архитектуры — дом Фокина
В Санкт-Петербурге загорелся памятник архитектуры дом Фокина
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Петербурге в эти минуты огонь уничтожает памятник архитектуры. Пожар вспыхнул в доходном доме Фокина на Мясной улице.
На месте уже работают пожарные расчеты. Сведений о пострадавших нет. По словам очевидцев, огонь распространялся изнутри здания. Чтобы добраться до очага, спасателям пришлось снять строительную сетку и листы с окон.
Доходный дом Фокина является историческим памятником архитектуры XIX века. В настоящее время он уже давно заброшен. Здание признали аварийным и расселили ещё в 2005-м году.
Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как в Петербурге обрушился фасад бывшего здания завода «Красный треугольник».
Читайте также
86%
0.17 61.13
-0.44
Нашли ошибку?