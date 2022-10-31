По предварительным данным, никто не пострадал.

В Петербурге в эти минуты огонь уничтожает памятник архитектуры. Пожар вспыхнул в доходном доме Фокина на Мясной улице.

На месте уже работают пожарные расчеты. Сведений о пострадавших нет. По словам очевидцев, огонь распространялся изнутри здания. Чтобы добраться до очага, спасателям пришлось снять строительную сетку и листы с окон.

Доходный дом Фокина является историческим памятником архитектуры XIX века. В настоящее время он уже давно заброшен. Здание признали аварийным и расселили ещё в 2005-м году.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как в Петербурге обрушился фасад бывшего здания завода «Красный треугольник».