Успех приходит ко всем: китайский совет дня на вторник, 1 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 ноября?

Вторник будет днем экзальтации. Эмоции будет зашкаливать, нервы звенеть, суета усилится максимально. Энергия Огня добавит в осенний воздух оптимизма и яркости.

Совет дня: запланируйте на вторник дела, которые будут определять ваше будущее. Стихия Огня, правящая в этот день, поможет увидеть правильные перспективы и надежных партнеров. Начало лечения, обучения и выход на новую работу – тоже благоприятны в этот вторник.

Предостережение дня: тщательно контролируйте в этот день свой эмоциональный фон. Вас, как и многих вокруг, может «заносить». Сдерживайте импульсы, прежде чем принять решение, проверяйте все несколько раз.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.