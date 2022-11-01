Успех приходит ко всем: китайский совет дня на вторник, 1 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 83

Эмоциональный фон на пределе, а еще и суета вокруг! Как со всем справиться?

Успех приходит ко всем: китайский совет дня на вторник, 1 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 ноября?

Вторник будет днем экзальтации. Эмоции будет зашкаливать, нервы звенеть, суета усилится максимально. Энергия Огня добавит в осенний воздух оптимизма и яркости.

Совет дня: запланируйте на вторник дела, которые будут определять ваше будущее. Стихия Огня, правящая в этот день, поможет увидеть правильные перспективы и надежных партнеров.  Начало лечения, обучения и выход на новую работу – тоже благоприятны в этот вторник.

Предостережение дня: тщательно контролируйте в этот день свой эмоциональный фон. Вас, как и многих вокруг, может «заносить». Сдерживайте импульсы, прежде чем принять решение, проверяйте все несколько раз.   

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.09 61.12
-0.01
Успех приходит ко всем: китайский совет дня на вторник, 1 ноября

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