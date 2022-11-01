«Как горячо»: Медведева вновь показала откровенные снимки на всю страну
Фигуристка Евгения Медведева выложила фото в нижнем белье
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Благодаря регулярным тренировкам у знаменитой спортсменки потрясающее тело, поэтому ей есть что показать.
Российская фигуристка Евгения Медведева выставила полуобнаженные фото в личном блоге. На кадрах 22-летняя спортсменка эротично разлеглась на полу в черном нижнем белье и красиво смотрит в камеру. Пикантные снимки очень впечатлили аудиторию, поклонники осыпали красавицу кучей комплиментов.
«Евгения Армановна, вы прекрасны»;
«Бомба, как всегда, красотка»;
«Произведение искусства, картина на стену»;
«Ух, как горячо, Женя, ты просто космос!» — восхищались фанаты.
Фигуристка уже не в первый раз снялась в откровенном наряде. Ранее она поучаствовала в эротической фотосессии для юбилейного выпуска журнала Maxim. На обложке издания спортсменка красовалась в красном бикини, а также в одном из опубликованных снимков Евгения позировала топлес.
К слову, Медведева — двукратная чемпионка мира, она дважды выигрывала серебро на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В официальных соревнованиях спортсменка не участвовала уже два года, сейчас звезда выступает в рамках ледового шоу на федеральном канале.
Ранее 5-tv.ru публиковал откровенные кадры фигуристки Алины Загитовой.
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