«Как горячо»: Медведева вновь показала откровенные снимки на всю страну

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 241

Фигуристка Евгения Медведева выложила фото в нижнем белье

«Как горячо»: Медведева вновь показала откровенные снимки на всю страну

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Благодаря регулярным тренировкам у знаменитой спортсменки потрясающее тело, поэтому ей есть что показать.

Российская фигуристка Евгения Медведева выставила полуобнаженные фото в личном блоге. На кадрах 22-летняя спортсменка эротично разлеглась на полу в черном нижнем белье и красиво смотрит в камеру. Пикантные снимки очень впечатлили аудиторию, поклонники осыпали красавицу кучей комплиментов.

«Евгения Армановна, вы прекрасны»;

«Бомба, как всегда, красотка»;

«Произведение искусства, картина на стену»;

«Ух, как горячо, Женя, ты просто космос!» — восхищались фанаты.

Фигуристка уже не в первый раз снялась в откровенном наряде. Ранее она поучаствовала в эротической фотосессии для юбилейного выпуска журнала Maxim. На обложке издания спортсменка красовалась в красном бикини, а также в одном из опубликованных снимков Евгения позировала топлес.

К слову, Медведева — двукратная чемпионка мира, она дважды выигрывала серебро на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В официальных соревнованиях спортсменка не участвовала уже два года, сейчас звезда выступает в рамках ледового шоу на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенные кадры фигуристки Алины Загитовой.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.09 61.12
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

12:28
HIMARS и «сникерс»: детей в США «обстреляли» конфетами из РСЗО
12:17
Не всякий случай: украинские грузы не будут страховать из-за выхода РФ из зерновой сделки
12:05
Закон не писан: в США прохожих расстреляли из проезжающего автомобиля
11:56
Русалка и спартанец: во сколько обошлись костюмы Самойловой и Джигана для Хэллоуина
11:44
Названа возможная причина взрыва газопровода в ЖК «Новое Колпино» в Петербурге
11:31
Слово — не воробей: Лондону придется объясняться из-за разговора Трасс и Блинкена

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика