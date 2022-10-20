Фигуристка Алина Загитова опубликовала откровенное фото в пиджаке на голое тело

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 350

Знаменитость большого спорта приняла участие в стильной фотосессии и поделилась закулисными съемками в соцсетях.

Фигуристка Алина Загитова опубликовала откровенное фото в пиджаке на голое тело

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Фигуристка Алина Загитова предстала перед подписчиками в социальных сетях в женственном и сексуальном образе. Она опубликовала в личном блоге бэкстейдж-кадры очередной фотосессии. На фото звезда мирового спорта была в пиджаке «с мужского плеча», наброшенном на оголенные плечи.

Алина Загитова - вторая в истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы мираАлина Загитова - вторая в истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы мира.Фото: instagram* / azagitova

Слегка распахнутый жакет открывал декольте, помимо него на Загитовой были только чулки и элегантные ботильоны. Для съемки Загитова выбрала «мокрую» укладку волос и выразительный макияж: визажист ярко выделил черным глаза и подчеркнул естественный тон губ. Минимум деталей — образ акцентировал внимание на модели, а не на одежде или украшениях.

Как заметили поклонники, в последнее время стиль Загитовой изменился. 20-летняя спортсменка теперь предпочитает более изящные наряды, подчеркивающие формы и стройную фигуру. Очень часто фанаты пишут в комментариях — девочка повзрослела и превратилась в притягательную молодую женщину. Кадры стильных фотосессий регулярно разбавляют «профессиональную» ленту.

Алина Загитова за свою карьеру на льду сумела завоевать все награды, существующие в мировом фигурном катании. Она стала второй в истории спортсменкой с настолько внушительным резюме. Уступила место лишь одной сопернице — первой собрала весь «букет» медалей южнокорейская фигуристка Ким ен А.

Покорив Олимп, Загитова решила посвятить больше времени учебе и участию в коммерческих проектах в качестве модели и профессиональной фигуристки. В этом сезоне она в очередной раз дополнила команду популярного в России телешоу «Ледниковый период». По данным прессы, звезда снова станет ведущей, ее напарником, скорее всего — олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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