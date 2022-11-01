Привет Китаю: США планируют разместить бомбардировщики B-52 в Австралии

Известно, что речь идет о шести самолетах, способных нести ядерные заряды.

США планируют разместить на севере Австралии шесть межконтинентальных стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные заряды. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Цель размещения военных самолетов не уточняется, однако аналитики уверены, что действия американцев направлены на сдерживание растущей военной мощи Китая и усиление своего присутствия в регионе в свете возможного обострения конфликта вокруг Тайваня.

Так, политолог Игорь Истомин в комментарии «Российской газете» напомнил, что в недавно вышедшей Стратегии национальной безопасности США Китай обозначен в качестве ключевого долгосрочного противника. Соответственно, Вашингтон проводит комплексную политику по сдерживанию и противодействию КНР.

«США все больше испытывают опасения по поводу увеличения стратегического ядерного потенциала Китая. И, соответственно, американцы наращивают свои возможности в этой области тоже. В этом контексте и нужно рассматривать размещение бомбардировщиков на австралийской территории», — отметил эксперт.

Истомин обратил внимание, что Китай не раскрывает сведения по количеству ядерных носителей в отличие от России, которая эти цифры открыто заявляет. Поэтому США, опасаясь наращивания ядерных сил КНР, создают возможности для нанесения ударов по Китаю в случае необходимости с разных направлений, что логично.

По данным Reuters, для размещения эскадрильи B-52 в 320 километрах от австралийского Дарвина к 2026 году построят специальные объекты. В их числе оперативный центр управления полетами, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания, летное поле, стоянка, топливные резервуары и бункер для хранения боеприпасов.

При этом в австралийском правительстве и Минобороны информацию о размещении американских В-52 не комментируют. Премьер страны Энтони Альбанезе лишь напомнил, что Канберра время от времени принимает участие в оборонных альянсах с Вашингтоном, а в Дарвине на ротационной основе базируются американские морские пехотинцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США активизируют усилия по созданию гигантских запасов оружия на территории Тайваня.