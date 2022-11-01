Привет Китаю: США планируют разместить бомбардировщики B-52 в Австралии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Политолог Истомин: размещение B-52 в Австралии — часть политики США по сдерживанию КНР

Привет Китаю: США планируют разместить бомбардировщики B-52 в Австралии

Фото: GEORGI LICOVSKI / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Известно, что речь идет о шести самолетах, способных нести ядерные заряды.

США планируют разместить на севере Австралии шесть межконтинентальных стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные заряды. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Цель размещения военных самолетов не уточняется, однако аналитики уверены, что действия американцев направлены на сдерживание растущей военной мощи Китая и усиление своего присутствия в регионе в свете возможного обострения конфликта вокруг Тайваня.

Так, политолог Игорь Истомин в комментарии «Российской газете» напомнил, что в недавно вышедшей Стратегии национальной безопасности США Китай обозначен в качестве ключевого долгосрочного противника. Соответственно, Вашингтон проводит комплексную политику по сдерживанию и противодействию КНР.

«США все больше испытывают опасения по поводу увеличения стратегического ядерного потенциала Китая. И, соответственно, американцы наращивают свои возможности в этой области тоже. В этом контексте и нужно рассматривать размещение бомбардировщиков на австралийской территории», — отметил эксперт.

Истомин обратил внимание, что Китай не раскрывает сведения по количеству ядерных носителей в отличие от России, которая эти цифры открыто заявляет. Поэтому США, опасаясь наращивания ядерных сил КНР, создают возможности для нанесения ударов по Китаю в случае необходимости с разных направлений, что логично.

По данным Reuters, для размещения эскадрильи B-52 в 320 километрах от австралийского Дарвина к 2026 году построят специальные объекты. В их числе оперативный центр управления полетами, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания, летное поле, стоянка, топливные резервуары и бункер для хранения боеприпасов.

При этом в австралийском правительстве и Минобороны информацию о размещении американских В-52 не комментируют. Премьер страны Энтони Альбанезе лишь напомнил, что Канберра время от времени принимает участие в оборонных альянсах с Вашингтоном, а в Дарвине на ротационной основе базируются американские морские пехотинцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США активизируют усилия по созданию гигантских запасов оружия на территории Тайваня.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.09 61.12
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

16:11
Семя Израилево: дети Пугачевой получили новое гражданство
16:00
«Это самая выгодная жена в мире»: что дарит муж певице Лене Катиной
15:59
Привет Китаю: США планируют разместить бомбардировщики B-52 в Австралии
15:47
Минобороны РФ: удары ВС России 31 октября нарушили управление группировками ВСУ
15:40
Сосиски в тесте — простой пошаговый рецепт с фото
15:31
«Это курам на смех!» — Соседов о втором месте Пугачевой в рейтинге лучших звезд

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика