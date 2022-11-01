Беременная 44-летняя Орлова намекнула на пол будущего ребенка

Также экс-солистка «Блестящих» раскрыла свое отношение к процедуре ЭКО.

Певица и телеведущая Ольга Орлова, которая готовится стать мамой во второй раз, призналась, что положительно относится к любым вариантам стать мамой, будь то ЭКО или суррогатное материнство.

Поклонники ранее подозревали, что и сама 44-летняя звезда забеременела благодаря искусственному оплодотворению, однако Орлова опровергла эти домыслы.

На своей странице в соцсети ведущая «Дома-2» опубликовала анекдот, в котором, как считают поклонники, намекнула на пол своего будущего ребенка.

«Анекдот. Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: „Когда уже мне сообщат пол моего сына?“. Узист строго смотрит на него и сдержанно отвечает: „Сообщаю: пол вашего сына — девочка“», — написала Орлова.

Новость о беременности Орловой появилась в начале осени. Ранее вокалистка не оставляла попыток снова стать мамой, однако выносить ребенка не получалось. Только с нынешним мужем звезда смогла сохранить плод.

Беременность артистки проходит легко, но в первые месяцы она страдала от токсикоза. Сейчас самочувствие Орловой стабильное, телеведущая находится в середине срока. Пол будущего малыша уже известен, но звезда пока официально не раскрывает секрет публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова нашла лучший способ борьбы с любовницами мужа.