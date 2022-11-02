Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку при гарантиях безопасности от Киева

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Путин заявил о возможности возобновления зерновой сделки при гарантиях от Киева

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава государства провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При каких условиях Россия готова возобновить свое участие в зерновой сделке? Об этом сегодня Владимир Путин рассказал по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

По словам российского лидера, необходимо, во-первых, провести детальное расследование атак Киева на инфраструктуру и корабли Черноморского флота. А во-вторых, получить от Украины реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей.

Это значит, что гуманитарный коридор не должен использоваться в военных целях, а пока движение по нему невозможно. Соглашения по вывозу зерна из украинских портов сегодня обсуждали также по линии Минобороны РФ — Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Анкары.

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