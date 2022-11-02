Киркоров жестко ответил на нападки Наргиз: «Ты себя-то видела, уродина?»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 758

Певец Киркоров публично назвал Наргиз уродиной на концерте в Ташкенте

Киркоров жестко ответил на нападки Наргиз: «Ты себя-то видела, уродина?»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Исполнительница, которой запрещен въезд в РФ на 50 лет, открыто выразила возмущение гастролями бывшего коллеги у нее на родине в Узбекистане.

Народный артист РФ Филипп Киркоров подбирается все ближе к оскорбившей его певице Наргиз Закировой. Он приехал в ее родной Узбекистан в рамках юбилейного тура, приуроченного к его 55-летию. Прибыл, выступил в Ташкенте и прямо со сцены высказал все, что думает об исполнительнице. Не стеснялся в выражениях и даже прошелся по внешности.

Скандал между звездами разгорелся после публикации Закировой в соцсетях — она увидела афишу Киркорова на родине и выругалась матом, сетуя, мол, понаехали. Соответствующее видео быстро облетело сеть и сильно задело певца. В своем блоге он отметил — видимо, Наргиз злится, что была изгнана из России за оскорбления в адрес граждан и властей на 50 лет, лишилась больших денег, а коллеги продолжают успешно работать.

Очевидно, прибытие в Ташкент напомнило Киркорову о неприятной ситуации. Артист собрал полный зал благодарных зрителей, которым прямо со сцены и объяснил, почему он сейчас купается в овациях, а Наргиз сочится ядом в забвении. Видео с выпадом поп-короля разместила в сети журналист Алена Жигалова.

«Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?» — заводился с каждым словом «понаехавший» Киркоров.

Очевидно, народный артист еще не готов забыть о конфликте. Судя по рвению, с которым в связи с политической ситуацией Наргиз начала атаковать россиян, ответ можно ожидать весьма колоритный. А пока Закирова думает, делать ли очередной ход в этой скандальной партии, Киркоров продолжает ругаться — уже с журналистами. Розовые кофточки по-прежнему преследуют музыканта и проверяют на прочность его нервы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец грубо послал корреспондента за неуместный, по его мнению, вопрос, а также публиковал комментарий представителя знаменитости относительно инцидента.

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