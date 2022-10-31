Киркоров в ярости послал журналистку за вопрос о кражах

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 14 669

Киркоров грубо ответил задавшей ему вопрос о кражах журналистке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Народный артист не стал давать объяснений, а просто громко выругался и убежал.

Народный артист РФ Филипп Киркоров пришел в ярость от вопроса журналистки и послал ее одним грубым выражением. 30 октября певец находился на юбилее Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. После мероприятия артист согласился дать комментарий собравшимся журналистам.

Девушка-корреспондент спросила Филиппа Киркорова, привозит ли он с гастролей какие-то памятные подарки. На секунду артист задумался и бросил, что «чего он только не привозил». Потом он вспомнил, что привозил в качестве сувенира меню из разных ресторанов.

«Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция? Может, что-то привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?» — спросила корреспондент.

«Что только ни коллекционировал, но самое такое — задержалось меню из ресторанов разных за эти годы», — признался Киркоров.

Журналистка решила задать смелый вопрос и уточнила у Киркорова, крал ли он эти меню. На что народный артист РФ пожелал девушке путешествия в пятую точку.

«Тырите?» — уточнила журналистка. Филипп Бедросович не понял вопроса с первого раза, поэтому девушка спросила дважды.

«Пошла ты в жопу», — в сердцах ответил Киркоров и удалился.

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