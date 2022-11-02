Разведка Саудовской Аравии предупредила США о «неизбежной атаке» Ирана

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 12

WSJ: Саудовская Аравия предупредила США о планирующейся атаке Ирана

Разведка Саудовской Аравии предупредила США о «неизбежной атаке» Ирана

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Supreme Leader'S Office

Читайте нас в: Дзен Новости

С помощью поражения целей на территории королевства Тегеран хочет отвлечь внимание от протестов внутри страны, полагают в Эр-Рияде. Там же распорядились повысить боеготовность вооруженных сил.

Саудовская Аравия передала США разведанные о «неизбежной атаке» Ирана по целям на территории королевства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в Эр-Рияде опасаются нападения не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане. С помощью атаки Тегеран якобы хочет отвлечь внимание от протестов внутри страны.

При этом в самом Иране в причастности к масштабным протестам обвиняют разведслужбы США, Израиля и Саудовской Аравии, а также их СМИ, которые якобы тиражируют сообщения с призывами к свержению власти. На этом фоне названные страны повысили боеготовность своих вооруженных сил.

Народные волнения в Иране продолжаются с середины сентября. Граждане страны вышли на улицы в большинстве провинций после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, девушка скончалась вскоре после задержания полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».

На протестах иранцы выступают против вмешательства государства в жизнь граждан и требуют отставки правительства. Нередко происходят стычки с полицией. По последним данным, в результате погибли более 40 человек, еще десятки пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Нуриэль Рубини, которого называют «профессором судного дня», объявил о фактическом начале Третьей мировой войны.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

1:50
Разведка Саудовской Аравии предупредила США о «неизбежной атаке» Ирана
1:27
Максим Галкин* оставляет жену Аллу Пугачеву в день ее рождения
1:04
Спустя две недели после трагедии в Ейске под завалами нашли живую кошку
0:47
Юлия Ефременкова пожаловалась на проблемы в отношениях с отцом ее близнецов
0:30
ТОП-5 причин, почему мужчина скрывает от вас свои доходы
0:13
Надежда Ермакова не может зачать ребенка из-за болезни: «Это ад»

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика