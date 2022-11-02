Разведка Саудовской Аравии предупредила США о «неизбежной атаке» Ирана

С помощью поражения целей на территории королевства Тегеран хочет отвлечь внимание от протестов внутри страны, полагают в Эр-Рияде. Там же распорядились повысить боеготовность вооруженных сил.

Саудовская Аравия передала США разведанные о «неизбежной атаке» Ирана по целям на территории королевства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в Эр-Рияде опасаются нападения не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане. С помощью атаки Тегеран якобы хочет отвлечь внимание от протестов внутри страны.

При этом в самом Иране в причастности к масштабным протестам обвиняют разведслужбы США, Израиля и Саудовской Аравии, а также их СМИ, которые якобы тиражируют сообщения с призывами к свержению власти. На этом фоне названные страны повысили боеготовность своих вооруженных сил.

Народные волнения в Иране продолжаются с середины сентября. Граждане страны вышли на улицы в большинстве провинций после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, девушка скончалась вскоре после задержания полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».

На протестах иранцы выступают против вмешательства государства в жизнь граждан и требуют отставки правительства. Нередко происходят стычки с полицией. По последним данным, в результате погибли более 40 человек, еще десятки пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Нуриэль Рубини, которого называют «профессором судного дня», объявил о фактическом начале Третьей мировой войны.