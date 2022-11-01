«Третья мировая уже началась»: экономист Рубини дал новый прогноз

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 36

Американский экономист Рубини заявил о начале Третьей мировой войны

«Третья мировая уже началась»: экономист Рубини дал новый прогноз

Фото: www.globallookpress.com

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Нуриэля Рубини называют «профессором судного дня», потому что его ужасающие прогнозы имеют свойство сбываться.

Третья мировая война уже началась, по крайней мере в киберпространстве и на Украине. Такое заявление сделал американский экономист Нуриэль Рубини в беседе с изданием Die Spiegel.

Рубини называют «профессор — страшный рок» или «профессор судного дня» из-за того, что все его прогнозы имеют свойство сбываться. Однако экономисту такие прозвища категорически не нравятся — Нуриэль Рубини предпочитает называть себя реалистом.

Недавно он заявил, что Китай скоро совершит нападение на Тайвань, между Турцией и Грецией развяжется полномасштабная война, то же случится и между Ираном и Израилем, а в Европе настанет величайший экономический кризис. Кроме того, в Соединенных Штатах Америки снова разверзнется кровавая гражданская война.

«Сегодня утром я прочитал, что администрация Байдена ожидает, что Китай скоро нападет на Тайвань. Третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве», — высказал мнение Нуриэль Рубини.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что США перебросили в Европу авианосцы с десятками самолетов. Военный эксперт Андрей Кошкин поделился подробностями новой провокации Запада против России.

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