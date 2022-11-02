Баста встал на сторону Карнавал в конфликте с Долиной: «Злым не нужно быть просто»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 492

Рэпер Баста прокомментировал скандал Вали Карна.val и Ларисы Долиной

Баста встал на сторону Карнавал в конфликте с Долиной: «Злым не нужно быть просто»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Эстрадная певица все чаще не понимает молодое поколение и критикует их за бесталанность. Так было и с юной тиктокершей.

Конфликт между певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал (Валентина Карнаухова) прокомментировал рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем YouTube-шоу. Тиктокерша рассказала зрителям, как непросто ей пришлось после нападок певицы.

«Музыканты, которые позволяют себе спускаться до оскорблений и унижений, сразу же себя обезличивают. Приходится людям переходить на личности, к сожалению. Если тебя слушают миллионы или десять человек — твой успех. Все имеет место быть. Злым не нужно быть просто», — сказал Вакуленко.

К слову, он отметил, что, если бы ситуация произошла с его участием, музыкант не был бы так корректен, как Валя. При этом Баста ценит талант народной артистки.

Скандал между селебрити произошел на фоне того, что Долина заявила об отсутствии таланта у Карнавал и неумении петь. В ответ на это девушка сказала, что каждый имеет право на самореализацию, и образование для этого необязательно, чем вызвала недоумение и хейт со стороны пользователей. До этого объектом подобной критики Долиной стала телеведущая Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто набросился на Ларису Долину.

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