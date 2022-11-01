«Для кого-то авторитет я»: Mia Boyka набросилась на Ларису Долину

Народная артистка РФ снова оказалась в эпицентре конфликта поколений, сделав замечание молодой исполнительнице.

Народная артистка РФ Лариса Долина и певица Mia Boyka (Мария Бойко) положили начало очередному конфликту старой и новой школы российской эстрады. Лариса Александровна и ее молодая коллега по сцене входят в состав жюри музыкального проекта и, очевидно, по-разному видят качественную музыку.

На шоу обе исполнительницы оценивают участников и дают участникам советы, делятся собственными впечатлениями от услышанного. В ходе одного из выпусков Долина высказала недовольство Марией Бойко. Девушка использовала во время обсуждения сленговое слово «затащил», что показалось артистке неуместным. Mia Boyka взялась бойко отбиваться и не может остановиться, пишет Starhit.ru.

«Поняла, что к тем, кто слева от меня (Взрослые члены жюри — Прим. ред.), надо с максимальной любовью и уважением относиться, с теплом. Потому что они привыкли быть звездами, что они всегда нужны и актуальны. Ну, пускай так думают. Просто, понимаешь, время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», — заявила звезда.

Исполнительница заметила, что на протяжении всех выпусков шоу наблюдала за поведением старшей коллеги. По ее мнению, Долина иначе смотрит на вещи исключительно в силу возраста, жизненного и профессионального опыта. Народная артистка просто не понимает многих слов из обихода современной молодежи, считает певица.

Поклонники знаменитости призывают ее уважать мнение легенды отечественной сцены. Она учит Бойко не пению, а русскому языку, и уж раз до такого дошло, можно и прислушаться. Некоторых возмущает и поведение звезды, дерзко отвечающей коллеге в элегантных годах. Проще говоря, советуют вспомнить о почтении к старшим. В ответ Mia Boyka заверяет, что старается исправляться, если ей указывают на ошибки.

Конфликт Ларисы Александровны с Mia Boyka — не первый. Поклонники в течение многих месяцев не могут забыть скандал, разразившийся на Youtube-шоу, где Долина разнесла в пух и прах вокальные способности блогера Вали Карнавал, заметив — девушка и пары нот спеть без фальши не сумеет. На что получила ответ: важно не качество исполнения, а желание заниматься творчеством. Спорный аргумент в диалоге с профессиональной певицей.

Лариса Долина не пытается быть сдержанной, если речь идет, по ее мнению, об осквернении сцены и отсутствии мастерства исполнителя. Эту работу, как и любую другую, важно выполнять качественно, популярность не умеющих петь артистов видится ей абсурдной. Так, писал ранее 5-tv.ru, артистка отказалась даже по имени называть Ольгу Бузову, когда объясняла, почему никогда не споет с ней дуэтом.