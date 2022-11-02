«Давно не поет»: Лоза объяснил популярность Аллы Пугачевой

Некоторым знаменитостям не нужно продолжать творческую деятельность, чтобы оставаться в памяти у публики.

Певица Алла Пугачева стала второй среди самых популярных певиц в 2022 году. Такие данные назвал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению артиста Юрия Лозы, этот феномен объясняется частым упоминанием вокалистки в СМИ.

«Это говорит о том, что есть люди, которых пиарят, которых постоянно упоминают, которые постоянно крутятся. Если человека постоянно показывать и во всех сетях упоминать, он будет популярен. <…> Пугачева пятнадцать лет не поет, а вы ее каждый день упоминаете. Не знаю, зачем упоминать человека, который давно не поет», — приводит слова исполнителя «НСН».

Помимо Аллы Борисовны в список самых популярных звезд попал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Лоза отметил, что артист заслужил это место честным трудом. Он обратил внимание на большое количество просмотров у Дронова и считает вокалиста интересной личностью, что объясняет его популярность.

«Есть официальная статистика просмотров. Я слышал о миллионах просмотров у SHAMAN, у него появилась парочка удачных композиций, его популярность закономерна. Он интересен, своеобразен. Такой прорывной композиции не было ни у кого, только у него», — сказал Юрий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов высмеял второе место Пугачевой в рейтинге лучших исполнителей РФ.