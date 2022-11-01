Опальной певице нужно висеть на доске позора, а не претендовать на призовые позиции музыкального олимпа.

Алла Пугачева незаслуженно заняла второе место в рейтинге лучших отечественных исполнителей, составленном ВЦИОМ. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Вы знаете, я не верю данному опросу ВЦИОМ, сдается мне, это все какая-то профанация. Ну какая Пугачева певица? Ну да, популярная певица, которая 100 лет не поет. Это курам на смех, понимаете! Значит, не нужны такие опросы, значит, они проводятся некорректно. Ну это же курам на смех», — недоумевает собеседник.

Он не исключает, что призовую позицию Пугачевой могли присвоить по заказу заинтересованных лиц. И объясняется это чьим-то желанием реабилитировать исполнительницу в глазах народа.

«Это какой-то заказ в виду того, что какие-то пятые колонны существуют, чтобы ее как-то реабилитировать. После того, что она сказала, а сказала она совершенно ужасные вещи, которые недопустимы вообще ни для кого, она должна быть абсолютно осуждена, как говорится, общественностью, всем сообществом!» — возмущается эксперт.

По мнению Сергея Соседова, сейчас вообще нельзя верить ни в какие соцопросы из-за их необъективности. Другое дело, отмечает он, было в советское время — тогда артистам места присваивали заслуженно.

«Полина Гагарина, которая действительно певица, которая выпускает песню за песней и участвует во всех шоу, гастролирует везде, и копоративы у нее, и все есть — вот это певица — да. И Пугачева, которая давным-давно не певица, давно на пенсии… Она давно уже не помнит, что такое вообще гастроли, понимаете? Ну это смешно. Я смеюсь над этим, кто вот это все придумывает там», — отметил музыкальный критик.

К слову, результаты исследования ВЦИОМ, посвященного выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей и лучших актеров этого года, были обнародованы 1 ноября. В этом рейтинге первую строчку заняла певица Полина Гагарина (14%), вторую — Алла Пугачева (8%), третью — третью Валерия (7%). В рейтинг также вошли Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).

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