Дочь Гаркалина Ника рассказала о депрессии отца после смерти жены Екатерины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 367

Актер всегда оставался с женой, несмотря на многочисленные слухи о его изменах.

Дочь Гаркалина Ника рассказала о депрессии отца после смерти жены Екатерины

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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Актер Валерий Гаркалин всегда играл роли твердых и крепких мужчин, но в жизни имел слабый характер и не знал некоторых банальных вещей. Особенно его уязвимости стали заметны после смерти супруги Екатерины.

Еще в молодости будущий артист познакомился с Катей. Это была незабываемая встреча в театре кукол, после которой пара стала неразлучной. Как рассказала их дочь Ника изданию 7Дней.ru, отец всегда надеялся на маму и нуждался в ее поддержке.

Екатерина в свою очередь помогала Валерию и верила в его исключительный талант. Возлюбленные долго на всем экономили, но после выхода фильма «Ширли-мырли» глава семейства проснулся известным. Тогда в жизни все перевернулось: вся страна признала Гаркалина, появились деньги и слава.

Много слухов ходило вокруг актера. Ему приписывали множество романов на стороне и считали неверным мужем. Несмотря на домыслы публики, Валерий до конца оставался с любимой Екатериной. Поэтому внезапная болезнь супруги стала серьезным ударом для звезды.

«Когда мамы не стало, мне пришлось заботиться о папе. Иногда он проявлял беспомощность, даже суп подогреть не мог. Еще при жизни мамы, когда она оказалась в больнице, он поставил тарелку с кашей в микроволновку и… замер. Я поняла, что он не знает, на какие кнопки нажимать», — рассказала Ника.

В такой непростой период Валерий нуждался в поддержке близких. Дочь переехала к нему вместе с семьей. Полтора года она жила с папой в центре Москвы. Это стало хорошим стимулом для Гаркалина, он начал бороться с депрессией и старался двигаться вперед. К сожалению, коронавирус забрал его жизнь почти год назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предсмертном разговоре Гаркалина с дочерью.

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