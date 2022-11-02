Не будите во мне зверя: Алибасов-младший о чувствах к дочери Шукшиной

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 320

Сын Бари Алибасова признался в симпатии к дочери Марии Шукшиной

Фото, видео: Instagram* / anna__shukshina; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сын продюсера группы «На-На» рассказал, что на самом деле испытывает к Анне Трегубенко.

Бари Алибасов-младший признался в симпатии к дочери Марии Шукшиной. Анна Трегубенко всерьез увлеклась силовыми нагрузками и за несколько лет хорошо нарастила мышечную массу. Из-за этого девушка выглядит как бодибилдер со стажем — никакого намека на женственность и хрупкость. Однако сын продюсера группы «На-На» так не считает, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«У меня есть внутреннее правило: в материальном мире не испытывать вожделение к замужним женщинам. Это было очень тяжело, потому что в последний раз, когда я ее видел на передаче, она сидела рядом — женская энергетика у нее была бешеная, колоссальная. Так она выглядела и была одета достаточно скромно. И вот поэтому как женщина она мне очень сильно импонирует.
И многоточие», — отметил бизнесмен и продюсер фильмов для взрослых.

Между тем он признался, что не смотрел последние фотографии Анны, чтобы «не будить в себе зверя».

«Мне достаточно своих мыслей и фантазий, но они, безусловно, есть. Хотя давлю их, как могу», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем, по мнению гинеколога, опасно увлечение Анны Трегубенко силовыми нагрузками.

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