Самый большой риск: гинеколог об увлечении дочери Шукшиной силовыми нагрузками

Бодибилдерша хвастается спортивными формами в социальных сетях. Но ее увлечение может отразиться на женском здоровье.

Дочь актрисы Марии Шукшиной похвасталась своими спортивными формами. Несколько лет назад 33-летняя Анна Трегубенко увлеклась силовыми тренировками и сильно изменилась внешне. 5-tv.ru связался с врачом Трегубенко, гинекологом Ольгой Прядухиной, чтобы узнать, как активные тренировки влияют на женский организм и здоровье.

«Она действительно в такой прекрасной форме, имеет развитую мускулатуру. Это говорит о том, что она действительно занимается много силовыми нагрузками и силовыми упражнениями. И даже участвует в различных конкурсах», — прокомментировала врач-гинеколог.

Ольга Прядухина рассказала, что Трегубенко родила в 2014 году и начала заниматься спортом достаточно давно. Эксперт отметила, что гормональный фон у бодибилдерши хороший.

«Когда мы говорим про спортсменов, то самый большой риск — это нарушение гормонального фона. Нарушение цикла из-за того, что при нагрузках принимаются различные препараты, которые влияют на цикл и женское здоровье», — пояснила врач.

Гинеколог объяснила, что сложно говорить о рисках для женского здоровья в конкретном случае. На это влияет много факторов: изначальное здоровье человека, частота физических упражнений, питание и профилактика здоровья.

«Все хорошо в меру. Конечно, если женщина ничего практически не ест, принимает спортивные препараты, сидит на серьезном спортивном питании и постоянно находится в зале — хорошо на здоровье это не повлияет», — рассказала Прядухина.

По словам эксперта, неправильный подход к спорту может привести к проблемам в гинекологическом плане, проблемам с иммунитетом, сердечно-сосудистой системой и другим. Но врач отметила, что физические нагрузки необходимы каждому, в частности, женщинам.

Ранее 5-tv.ru писал, что наследница Марии Шукшиной похвасталась фотографиями в белье.

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