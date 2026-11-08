Санду: Молдавия полностью отказалась от российского газа

Президент Молдавии Майя Санду заявила о полном отказе республики от закупок российского газа и вводе в эксплуатацию линии электропередачи в Румынию, обвинив Москву в «энергетическом шантаже».

Соответствующее заявление глава государства опубликовала в своем профиле в социальной сети X. По словам Санду, запуск ЛЭП Вулканешты — Кишинев связал Молдавию с Румынией и европейской энергосистемой.

«Хватит: Молдавия покупает ноль российского газа, и еще две линии электропередачи в Румынию на подходе», — написала она.

Проект реализован в долг за счет кредита Всемирного банка на сумму 61 миллион евро. При этом новая инфраструктура призвана обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской компании «Интер РАО») на более дорогой импорт из Румынии.

Обвинения Кишинева в «энергетическом шантаже» не раз опровергали как в МИД России, так и в «Газпроме». Там напоминали: Москва на протяжении десятилетий бесперебойно снабжала республику доступными энергоносителями и строго соблюдала контрактные обязательства. А вот молдавские власти сами разрушили взаимовыгодное сотрудничество, действуя по указаниям Запада и в ущерб интересам собственных граждан. После того как Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался погашать долг перед «Газпромом», без топлива остались и Молдавия, и Приднестровье. Правда, если Кишинев теперь получает энергоресурсы из Европы (что ведет к росту тарифов), то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде: веерные отключения, отсутствие отопления и горячей воды при минусовых температурах.

На фоне тяжелейшего энергокризиса в республике всерьез заговорили о самом существовании независимой Молдавии. Как сообщалось ранее, премьер-министр страны Василий Тофан допустил объединение с Румынией, даже если большинство граждан этого не поддерживает. По его словам, Кишинев продолжает курс на сближение с Бухарестом, а «план А» — это вступление в Евросоюз и последующее объединение с Румынией в составе единой Европы. При этом премьер признал, что поддержка слияния среди жителей пока недостаточна.

Ситуация с энергоресурсами в республике настолько критична, что власти уже взывают к высшим силам. Цены на топливо в стране находятся на историческом максимуме, а самого топлива остро не хватает. На этом фоне молдавский премьер откровенно заявил, что без помощи высших сил новый отопительный сезон страна не переживет. Европейские же власти, столкнувшись с аналогичным кризисом, признались, что не знают, как из него выходить, и призвали жителей ставить свечи и молиться, чтобы природа подарила континенту максимально теплую зиму.

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