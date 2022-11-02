Пить или не пить? Делает пиво мужчин более женственными

Алкогольные напитки нельзя назвать полезными, потому что последствия от них бывают самые разные.

Бытует мнение, что в пиве содержатся женские гормоны, из-за которых чрезмерное употребление этого напитка делает мужчин более женоподобными. Достоверность этой информации издание Сибкрай.ru решило выяснить у врача уролога-андролога, кандидата медицинских наук Константина Антонова.

По его словам, в пиве есть фитоэстрогены, по структуре они похожи на эстрадиол — гормон, отвечающий за женственность. У мужчин есть такой гормон, но его в разы меньше, чем у женщин.

Доктор отметил, что постоянные новости о наличии фитоэстрогенов в пиве ввели общественность в заблуждение. Люди решили, что регулярное распитие этого напитка повышает уровень эстрогенов в организме, приводит к феминизации, нарушает работу половой функции и заставляет жир распределиться по женскому типу фигуры.

«Однако на сегодняшний день у ученых отсутствует однозначная позиция по этому вопросу, потому что в теории избыточное поступление эстрогенов извне приводит к снижению выработки собственных эстрогенов, при этом реализуется в большей степени наоборот антиэстрогенный эффект», — объяснил Антонов.

Как показали масштабные исследования, регулярное употребление продуктов с фитоэстрогенами не влияет на уровень тестостерона и эстрадиола в крови мужчин. Увеличение живота и грудных желез у мужского пола происходит из-за алкоголя. Пиво — очень калорийный напиток, поэтому лишняя энергия откладывается в жир.

«Алкоголь притупляет чувство насыщения, поэтому человеку постоянно необходимо что-то жевать в процессе употребления пива. Пивной хмель обладает расслабляющим свойством, поэтому активность человека снижается. В результате человек употребляет больше калорий, чем расходует, что приводит к развитию ожирения», — сказал Антонов.

Он отметил, что само по себе пиво не угрожает организму перенасыщением эстрогенами извне. Куда опаснее лишний вес, возникающий из-за регулярного распития спиртного. Он приводит к активному превращению тестостерона в эстрадиол, поэтому многие представители сильного пола выглядят феминными.

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