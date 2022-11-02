Украинские олигархи Коломойский и Боголюбов заочно арестованы судом Казани

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Лев Пророков
Лев Пророков 27

Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и присвоении или растрате в особо крупном размере.

Украинские олигархи Коломойский и Боголюбов заочно арестованы судом Казани

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Вахитовский районный суд Казани сегодня заочно арестовал украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по обвинению в хищении более 800 000 тонн нефти у компании «Татнефть».

В суде сообщили, что мера пресечения избрана с момента экстрадиции Коломойского и Боголюбова в РФ. Им предъявлено обвинение организации преступного сообщества и присвоении или растрате в особо крупном размере.

Уточняется, что с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов и их подельник Ярославский, совместно с председателем правления ЗАО «Укртатнафта» Овчаренко, присвоили 800 тысяч тонн нефти на сумму свыше 400 миллионов долларов США. Нефть была поставлена ПАО «Татнефть» через предприятия-посредники по трубопроводу и в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Коломойского гражданства.

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