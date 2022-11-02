Императрица и вандалы: в Одессе осквернили Екатерину II

Это не первая атака украинских вандалов на Екатерину Вторую.

Памятник Екатерине Второй в центре Одессы осквернили вандалы. Постамент облили краской. На голову императрицы надели красный колпак, на руку повесили петлю. Это не первая атака украинских вандалов на Екатерину Вторую. Правда, если раньше хулиганы ограничивались надписями, то теперь устроили целую инсталляцию.

Так они добиваются сноса памятника, заявляя, что он символизирует российскую культуру. Мешает основательница города и президенту Зеленскому. Несколько месяцев назад он обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника. Но депутаты проголосовали против.