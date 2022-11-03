Байер-мошенница развела россиянок на деньги: «Спасибо за взнос в ВСУ»

Пострадавшие теперь вынуждены обращаться в полицию.

Жертвами спонсоров ВСУ стали десятки российских модниц. Их обманула мошенница, которая выдавала себя за известного байера. Платили ей за брендовые сумочки и вещи, но не получили ничего. Счет идет на миллионы рублей. Во всем разбиралась Екатерина Лихоманова.

С сумкой от известного итальянского бренда Екатерина Веселова этой осенью думала разгуливать по улицам столицы. О модном аксессуаре, говорит, мечтала семь лет.

«Когда еще была студенткой и в первый раз увидела такую сумку на маникюре у девушки. Я тогда была бедной студенткой, сейчас я не сильно богаче, но до сих пор оставалась мечта!» — рассказала пострадавшая Екатерина Веселова.

Екатерина нашла сумку через социальные сети у байера. Это тот, кто везет вещи из-за границы. Цена за сумку оказалась ниже, чем на официальном сайте. Кроме того, продавца люксовых вещей Карину Керимову активно рекламировали блогеры. Мол, оригинал из Парижа, быстрая доставка. Екатерина сделала заказ и перевела 35 тысяч рублей. Позже байер попросила еще. Якобы, чтобы не было проблем на таможне.

«И мы перевели ей еще дополнительно пять тысяч. И после этого этот байер перестала выходить на связь», — вспоминает Екатерина.

Екатерина осталась без сорока тысяч рублей и без сумки мечты. В такой же ситуации оказалась и Ксения Борисова. По профессии она юрист, обычно помогает людям решать проблемы законными способами, а сейчас вынуждена защищать себя. У Карины Керимовой она заказала фен почти за 50 тысяч рублей, но товар так и не получила. Что связалась с мошенницей — она поняла, когда попросила вернуть деньги обратно.

«Якобы, что на вашей карте должна быть сумма эквивалентна той, которую вы возвращаете, для верификации карты получателя. Причем она отправляла это как со своего аккаунта, так и якобы со своих менеджеров. Позже я уже стала писать менеджерам, упоминать статьи УК. На что они просто заблокировали», — рассказала Борисова.

Таких пострадавших оказалось немало. Девушки публикуют в социальных сетях переписки якобы с Керимовой и ее помощницей Софией. На просьбы вернуть деньги они издевательски отвечают, что средства уходят на поддержку Вооруженных сил Украины.

Паспорт, который Керимова отправляла покупателям, оказался подделкой. А номера, которые были указаны на странице в соцсетях, и по которым девушки переводили деньги за товар, недоступны. Однако нам все же удалось связаться по телефону с байером. Она заявила, что это все происки конкурентов, которые создают от ее имени фейковые страницы и общаются с покупателями.

«Мы не можем ничего сделать с этими страницами, если честно. Поскольку я даже не знаю… Это или конкуренты, или кто это создают. Потому что именно эти девочки пострадавшие — они не выходят на связь», — заявила Керимова.

Мы показали аккаунт Карины Керимовой президенту Союза русских байеров Елене Буграновой. В этом бизнесе она уже больше двадцати лет. У специалиста сразу возникли вопросы.

«Меня настораживает куртка Prada за 1150 евро — это прям недорого. Сумка Versace 250 евро никогда не будет стоить!» — считает Бугранова.

Об этом знают опытные покупатели, но сейчас появляется все больше новичков. Из-за санкций в Россию перестали поступать некоторые товары, и байеры заняли пустующую нишу.

«Если стоимость товара ниже, чем на сайте официальном этого бренда, то стоит задуматься, что возможно это не оригинальная вещь», — сказала Елена Бугранова.

Пострадавшие теперь вынуждены обращаться в полицию. Стражам порядка предстоит выяснить, куда пропали деньги и насколько законно работала Керимова. Байеры, по сути, те же коммерсанты, перепродающие товар, на который у них должны быть декларации и платежные документы. Если, конечно, речь не идет о контрафакте. А за это предусмотрена уголовная ответственность, как и за мошенничество.



