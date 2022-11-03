Пародист Песков берет деньги у матери-пенсионерки: «Чтобы выжить»

Некогда знаменитый артист оказался на краю финансовой пропасти из-за невостребованности и отсутствия концертов.

Пародист Александр Песков в эфире федерального телеканала признался, что вынужден брать деньги у своей матери-пенсионерки в связи с финансовыми трудностями.

«Чтобы выжить», — сказал он в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

По словам 60-летнего артиста, в бедственном положении он оказался, когда его перестали приглашать на телевидение, поэтому он остался без работы. Пародист утверждает, что за последние три года отработал всего три концерта за гонорар, остальные — бесплатно.

Интересно, что сам Песков перестал помогать своей дочери Дарии, когда был еще вполне востребованным артистом и вел безбедную жизнь. По его словам, едва наследнице исполнилось 18 лет, как он объявил ей, что «касса закрыта». К слову, сейчас Дарии 36 лет, она работает концертным администратором детского театра-студии «Непоседы».

Существенно поправить финансовое положение Пескова могла бы продажа загородного дома. Однако покупателя на особняк в подмосковной Истре артист долгое время не может найти.

О решении избавиться от загородной недвижимости Песков публично объявил еще год назад. По его словам, дом, площадью 750 квадратных метров, с приусадебным участком в 25 соток оказался слишком велик для него. Теперь же артист еще и отчаянно нуждается в деньгах.

Возможно, покупателей отпугивает цена, которую пародист запросил за особняк — 500 миллионов рублей. При этом в доме нет отделки, на которую тоже потребуется немалая сумма, учитывая его размеры.

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