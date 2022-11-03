Пародист Песков берет деньги у матери-пенсионерки: «Чтобы выжить»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Пародист Александр Песков признался, что живет на пенсию матери

Пародист Песков берет деньги у матери-пенсионерки: «Чтобы выжить»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Некогда знаменитый артист оказался на краю финансовой пропасти из-за невостребованности и отсутствия концертов.

Пародист Александр Песков в эфире федерального телеканала признался, что вынужден брать деньги у своей матери-пенсионерки в связи с финансовыми трудностями.

«Чтобы выжить», — сказал он в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

По словам 60-летнего артиста, в бедственном положении он оказался, когда его перестали приглашать на телевидение, поэтому он остался без работы. Пародист утверждает, что за последние три года отработал всего три концерта за гонорар, остальные — бесплатно.

Интересно, что сам Песков перестал помогать своей дочери Дарии, когда был еще вполне востребованным артистом и вел безбедную жизнь. По его словам, едва наследнице исполнилось 18 лет, как он объявил ей, что «касса закрыта». К слову, сейчас Дарии 36 лет, она работает концертным администратором детского театра-студии «Непоседы».

Существенно поправить финансовое положение Пескова могла бы продажа загородного дома. Однако покупателя на особняк в подмосковной Истре артист долгое время не может найти.

О решении избавиться от загородной недвижимости Песков публично объявил еще год назад. По его словам, дом, площадью 750 квадратных метров, с приусадебным участком в 25 соток оказался слишком велик для него. Теперь же артист еще и отчаянно нуждается в деньгах.

Возможно, покупателей отпугивает цена, которую пародист запросил за особняк — 500 миллионов рублей. При этом в доме нет отделки, на которую тоже потребуется немалая сумма, учитывая его размеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Прохор Шаляпин объяснил, почему жил за счет супруги.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

0:53
Скандал в полиции Петербурга! Драка между сотрудниками в отделе попала на видео
0:36
Беременная внучка Гурченко потеряла ребенка: «Мне тяжело и плохо»
0:19
Иномарка насмерть сбила бабушку с внучкой в Подмосковье, женщине оторвало ноги
0:02
Пародист Песков берет деньги у матери-пенсионерки: «Чтобы выжить»
23:45
Пластический хирург дал несколько советов, как избавиться от «шеи индейки»
23:28
Жители Таллина затравили певицу Анне Вески за звание артистки Эстонской ССР

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика