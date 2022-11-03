Беременная внучка Гурченко потеряла ребенка: «Мне тяжело и плохо»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева потеряла ребенка на третьем месяце беременности

Беременная внучка Гурченко потеряла ребенка: «Мне тяжело и плохо»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Родственница знаменитости находилась на третьем месяце беременности. Один неудачный шаг привел к трагедии.

В жизни внучки актрисы Людмилы Гурченко Елены Королевой случилось горе. 38-летняя женщина ожидала появления на свет второго ребенка, она была на третьем месяце беременности, но случился выкидыш. О трагедии рассказал ее друг Прохор Шаляпин.

Оказалось, что трагедия произошла полторы недели назад. Тогда к Королевой в гости приехал Шаляпин с экс-супругой Ларисой Копенкиной. И пока они болтали, родственница Гурченко споткнулась и упала.

«Вроде ничего страшного, отряхнулась и потом нормально себя чувствовала. Но видимо, осложнения все-таки были. Лена, к сожалению, потеряла ребенка», — процитировал слова Шаляпина KP.RU.

Печальное известие изданию чуть позже подтвердила и Королева. Сейчас женщина пребывает в подавленном состоянии и ни с кем общаться пока не готова.

«Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое», — журналистов внучка Гурченко.

К слову, отцом не родившегося малыша был ее сосед по дому. Поначалу между ними завязался бурный роман, но когда Королева сообщила о беременности, мужчина испарился из ее жизни.

Из-за предательства она забросила уборку квартиры своей знаменитой бабушки, превратив ее в настоящую свалку. Многие, увидев до чего Королева довела помещение, осудили ее. Но Шаляпин оказался в числе тех, кто поддержал женщину. Он отметил, что скоро она сделает ремонт, и все будет хорошо.

Нерожденный ребенок должен был стать для Королевой вторым. От первого брака у нее подрастает дочь Таисия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алисия Викандер переживала выкидыш.

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