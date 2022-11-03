«Сейлормунная призма»: в Гонконге подрались фанаты аниме-сериала

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В Гонконге произошла драка между фанатами мультсериала «Сэйлор Мун»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Armer; 5-tv.ru

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Встреча единомышленников неожиданно переросла в масштабную схватку.

Максимально странные кадры пришли к нам сегодня из Гонконга. Миролюбивая сходка фанатов легендарного мультсериала «Сэйлор Мун» очень быстро переросла в драку.

Видимо, крепкие парни в ярких платьях пришли отбирать свою лунную призму. Возможно, что молодые люди были в нетрезвом состоянии, прямо как алкоголики-снегири из Москвы. Пернатые едят забродившие ягоды, а потом устраивают пьяные дебоши, вступая в драки между собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как просмотр аниме влияет на детскую психику.

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